Выбор обоев для маленьких и темных помещений: рекомендации дизайнера

Дизайнер рассказал, как правильно выбирать обои с рисунком

1:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

При выборе обоев в первую очередь обращают внимание на цвет, а затем на рисунок, который является ключевым элементом. Перед покупкой нужно учитывать особенности помещения, стиль интерьера и другие детали.

Фото: flickr.com by PascalSijen is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эксперт по дизайну и интерьеру сетевого издания "БелНовости" Юлия Тычино дала советы по выбору рисунка обоев.

Размер комнаты

Для маленьких помещений лучше подходят обои с мелким или ненавязчивым рисунком. Оптимальный выбор — светлые и теплые цвета. В узких комнатах рекомендуется использовать геометрический рисунок, хотя это может визуально "опустить" потолок.

Стиль

Если вы стремитесь создать атмосферу уюта и комфортного отдыха, выбирайте обои спокойных оттенков. В этом случае предпочтительны рисунки среднего размера, часто геометрические.

Плохое освещение

В условиях недостаточного освещения лучше подойдут глянцевые обои, которые отражают свет. Рекомендуется выбирать светлые тона, чтобы усилить освещенность. Рисунок при этом должен быть мелким и ненавязчивым.

Цветы или орнамент

Для создания спокойного интерьера подойдут обои с орнаментом или флористическими мотивами. Наилучший выбор — пастельные тона с рисунком среднего или мелкого размера.