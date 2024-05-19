Этот сорт моркови отличают высокие вкусовые качества, отличная лёжкость и урожайность

Сорт моркови "Нантская 4"

1:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

"Нантская 4" — один из лучших сортов моркови для подзимнего и ранневесеннего посева. Вегетационный период составляет 80-100 дней. Корнеплоды достигают длины 14 см и массы 130 г, а урожайность варьируется от 3 до 7 кг/м². Мякоть моркови оранжево-красная, сочная и сладкая, обладает отличным вкусом и содержит большое количество витаминов.

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Этот сорт хорошо растёт как на рыхлых, так и на тяжёлых почвах. Семена моркови высевают на глубину 1,5-2 см во влажную почву с глубоким пахотным слоем. Всходы появляются дружно. В стадии технической спелости корнеплод немного выступает над поверхностью земли.

Преимущества сорта "Нантская 4" включают высокие вкусовые качества, отличную лёжкость и урожайность, а также устойчивость к цветушности.