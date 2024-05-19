Прогноз на 2024 год: цены на недвижимость могут вырасти до 15% к июлю

На рынке недвижимости ожидается застой цен в 2024 году

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Аналитики предупреждают, что несмотря на возможное повышение цен на 15% к 1 июля 2024 года, серьезных изменений на рынке недвижимости по итогам года не предвидится, сообщает Ura. ru.

Фото: Инвестиционный портал Приморского края is licensed under CC0

По данным "Известий", эксперты прогнозируют рост стоимости жилья к концу второго квартала 2024 года на 1,5-15%. До 1 июля ожидается повышенный потребительский интерес, особенно на первичном рынке. Это связано с тем, что россияне будут стремиться приобрести квартиры по действующим льготным программам, таким как ипотека с господдержкой на новостройки (24% выданных кредитов) и семейная ипотека (23%).

Однако к концу года ситуация изменится. После пиковой активности спрос резко упадет, и цены на жилье в 2024 году останутся на прежнем уровне, не показав значительного роста или падения.

Некоторые аналитики предполагают, что стоимость квадратного метра может снизиться до 10% из-за маркетинговых уступок девелоперов для поддержания спроса. Средняя цена квадратного метра в Москве составляет 332 тысячи рублей, что на 33% выше, чем год назад. В то же время на первичном рынке в регионах с дефицитом новостроек высокий спрос продолжит поддерживать высокий уровень цен.

Ранее стало известно, где в России больше всего подорожала аренда однокомнатных квартир.