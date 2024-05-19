Ваша собака рычит на посторонних: вот что это на самом деле значит

Почему собака рычит на прохожих: эксперты назвали 3 основные причины

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Любому владельцу неприятно, когда его питомец проявляет неоправданную агрессию к незнакомым людям.

Фото: flickr by Р.Г. Даниэль is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это может усложнить совместные прогулки и привести к неприятным ситуациям.

Поэтому важно понять, почему ваша собака недоброжелательно относится к людям.

Почему собака может рычать на посторонних?

У животного может быть "темное прошлое"

Часто такая реакция наблюдается у взрослых собак, которых вы взяли с улицы или у волонтеров. Не стоит этого бояться.

Любовь и постепенная социализация помогут справиться с этой проблемой, утверждают эксперты.

Человек плохо пахнет

Иногда собаки очень избирательны: они могут хорошо относиться ко всем, но на некоторых реагировать агрессивно. Это может быть связано с неприятным запахом.

Собакам не нравятся резкие запахи духов, краски, бытовой химии, табака, алкоголя и других веществ. Поэтому собака может просто выражать свой "протест", но до настоящей агрессии дело не дойдет.

Необходимость защиты владельца

Некоторые собаки (особенно бойцовских и служебных пород) при сильной эмоциональной связи с владельцем готовы защитить его от всего.

Любой посторонний человек может казаться им угрозой. Поэтому стоит заниматься с кинологом, чтобы скорректировать эту особенность. Обычно эти умные животные избавляются от проблемы после нескольких занятий.