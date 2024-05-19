Ваша собака рычит на посторонних: вот что это на самом деле значит

Любому владельцу неприятно, когда его питомец проявляет неоправданную агрессию к незнакомым людям.
Это может усложнить совместные прогулки и привести к неприятным ситуациям.
Поэтому важно понять, почему ваша собака недоброжелательно относится к людям.
У животного может быть "темное прошлое"
Часто такая реакция наблюдается у взрослых собак, которых вы взяли с улицы или у волонтеров. Не стоит этого бояться.
Любовь и постепенная социализация помогут справиться с этой проблемой, утверждают эксперты.
Человек плохо пахнет
Иногда собаки очень избирательны: они могут хорошо относиться ко всем, но на некоторых реагировать агрессивно. Это может быть связано с неприятным запахом.
Собакам не нравятся резкие запахи духов, краски, бытовой химии, табака, алкоголя и других веществ. Поэтому собака может просто выражать свой "протест", но до настоящей агрессии дело не дойдет.
Необходимость защиты владельца
Некоторые собаки (особенно бойцовских и служебных пород) при сильной эмоциональной связи с владельцем готовы защитить его от всего.
Любой посторонний человек может казаться им угрозой. Поэтому стоит заниматься с кинологом, чтобы скорректировать эту особенность. Обычно эти умные животные избавляются от проблемы после нескольких занятий.
Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".