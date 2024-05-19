Как корм для собак может поставить под угрозу здоровье вашей кошки

Некоторые люди кормят своих кошек собачьим кормом.
Делают они это по простой причине: собачий корм намного дешевле кошачьего, и на первый взгляд кажется, что особой разницы нет.
Но важно понимать, что экономия не должна ставить под угрозу здоровье питомца. А такая угроза существует, ведь собачий корм не подходит для кошек.
Почему собачий корм опасен для кошек
Собачий корм содержит мало животного белка. Дело в том, что собакам не нужно много протеина, а кошкам необходимо его значительно больше.
Если кошка изредка съест собачий корм, это не страшно. Главное — дополнять рацион другой пищей, чтобы животное получало все необходимые вещества.
Однако если собачий корм станет основой рациона кошки, у нее наверняка возникнут серьёзные проблемы со здоровьем.
А можно ли кормить собак кошачьим кормом
Да, в кошачьем корме много животного белка. Но значит ли это, что он полезен для собак? Конечно, нет. Корм для кошек не подходит для собак. Причина: высокая жирность и большое содержание протеина. Такой рацион идеален для кошек, но опасен для собак.
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