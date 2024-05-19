Как корм для собак может поставить под угрозу здоровье вашей кошки

Можно ли кормить кошку собачьим кормом: нюанс, о котором забывают многие хозяева

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Некоторые люди кормят своих кошек собачьим кормом.

Фото: openverse.org by mmechtley is licensed under CC BY-SA 2.0.

Делают они это по простой причине: собачий корм намного дешевле кошачьего, и на первый взгляд кажется, что особой разницы нет.

Но важно понимать, что экономия не должна ставить под угрозу здоровье питомца. А такая угроза существует, ведь собачий корм не подходит для кошек.

Почему собачий корм опасен для кошек

Собачий корм содержит мало животного белка. Дело в том, что собакам не нужно много протеина, а кошкам необходимо его значительно больше.

Если кошка изредка съест собачий корм, это не страшно. Главное — дополнять рацион другой пищей, чтобы животное получало все необходимые вещества.

Однако если собачий корм станет основой рациона кошки, у нее наверняка возникнут серьёзные проблемы со здоровьем.

А можно ли кормить собак кошачьим кормом

Да, в кошачьем корме много животного белка. Но значит ли это, что он полезен для собак? Конечно, нет. Корм для кошек не подходит для собак. Причина: высокая жирность и большое содержание протеина. Такой рацион идеален для кошек, но опасен для собак.