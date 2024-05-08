Ученые обнаружили в мозге новый механизм памяти

Найдено свойство памяти, формирующее воспоминания во время сна

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили новый механизм памяти, который работает во время сна и помогает снизить метаболические расходы организма при создании воспоминаний. Их открытие было опубликовано в журнале Nature Communications.

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Исследование указывает на связь этого механизма с энторинальной корой мозга, которая также ассоциируется с развитием болезни Альцгеймера. Команда ученых измерила мембранный потенциал нейронов этой области и анализировала активность теменной коры, которая взаимодействует с энторинальной корой.

Было выявлено, что во время сна активность теменной коры периодически колеблется между активными и неактивными состояниями. В этот же период, энторинальная кора продолжает функционировать, создавая волновые движения активности, напоминающие волны на воде.

Исследователи описали этот процесс как "спонтанное постоянное бездействие", который практически не требует энергозатрат от организма, но при этом значительно увеличивает объем доступной памяти.

Они также предполагают, что проблемы с памятью, связанные с болезнью Альцгеймера и другими формами деменции, могут быть обусловлены открытым ими механизмом.