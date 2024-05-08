Бывшая жена писателя Александра Цыпкина раскрыла секрет похудения без диет и спортзала

Бывшая жена писателя Цыпкина Лаврентьева скинула 4 кг без диет

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая жена писателя Александра Цыпкина светская львица Оксана Лаврентьева в своем блоге призналась, что ей удалось избавиться от четырех лишних килограммов без диет.

Фото: youtube.com by канал Телеканал Ключ is licensed under public domain

Она отметила, что похудение в этот раз далось ей очень просто — на отдыхе она решила отказаться от завтраков, а также ела маленькие порции.

"Оказывается, когда не фиксируешься на лишнем весе, он почему-то сам уходит. Удивительно, да?" — спросила у поклонников предпринимательница.

Она также спросила, заметно ли это по ее лицу. При этом фанаты Лаврентьевой отмечают, что она выглядит умиротворенной.

Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева были женаты с 2018 года. В конце 2023 года знаменитости подтвердили расставание, однако до сих пор на светских мероприятиях появляются вместе.

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