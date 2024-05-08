Принц Гарри не разрешил своему брату встретиться с больной раком Кейт Миддлтон

Принц Уильям не допустил встречи младшего брата и Кейт Миддлтон во время прибытия принца Гарри в Лондон. Об этом сообщил Fox News автор книги "Король" Кристофер Андерсен.
Известно, что Гарри надеялся на встречу с принцессой Уэльской, с которой был очень близок до женитьбы на Меган Маркл. Болезнь королевской особы сильно его шокировала, и он хотел поддержать близкого человека.
"К сожалению, принц Уильям не готов подпустить младшего брата к своей больной жене", — отмечает писатель.
Отказался от встречи с Гарри и король Карл III, о болезни которого также стало известно в этом году. Монарх не захотел увидеться с младшим сыном, переехавшим жить в США.
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