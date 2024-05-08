Кара Делевинь оправдалась за неадекватное поведение на Met Gala

Супермодель Кара Делевинь опровергла слухи о злоупотреблении алкоголем

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супермодель Кара Делевинь опровергла появившиеся слухи о злоупотреблении алкоголем после появления на балу Института костюма Met Gala.

Фото: youtube.com by канал Architectural Digest is licensed under public domain

Как пишет Daily Mail, модель обвинили в пагубной привычке после борьбы с зависимостью из-за того, что она кривлялась во время общения с журналистами. Под появившимся роликом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Делевинь заявила, что находится в трезвости последние два года.

"Спасибо за поддержку", — написала она.

В прошлом году Кара Делевинь в интервью Voque сообщила, что лечится от зависимости. Поводом для борьбы с алкоголизмом стали обнародованные видео знаменитости в аэропорты Лос-Анджелеса, на которых она вела себя неадекватно.

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