Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева в шуточной форме сообщила о съемках тревел-шоу "Орел и решка" при участии американского рэп-исполнителя Канье Уэста.
В своем Telegram-канале она показала скрин с YouTube, на котором при помощи фотошопа приделала свое лицо и Канье Уэста на фоне российского храма. Также она обозначила название первого выпуска.
"Черный пёс и Решка. Путешествие по Золотому кольцу. Канье читает рэп на русском…" — указано в аннотации.
Анастасия Ивлеева накануне призналась, что работает над выпусками проекта "Орел и решка" по городам России. Однако украинский продюсер Нателла Крапивина, компании которой принадлежит бренд, заявила, что телеведущая больше никогда не будет участвовать в шоу.
Ранее Александр Ревва улетел в Турцию с семьей.
После введения западных санкций и ограничения импорта нефтепродуктов, Россия переориентировала рынок сбыта своих энергоресурсов, сделав Турцию основным направлением поставок.