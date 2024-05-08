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"Черный пёс и Решка": Анастасия Ивлеева анонсировала "Орёл и решка" с Канье Уэстом

Ивлеева в шуточной форме сообщила о съемках "Орла и решки" с Канье Уэстом

0:57
Шоу-бизнес

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева в шуточной форме сообщила о съемках тревел-шоу "Орел и решка" при участии американского рэп-исполнителя Канье Уэста.

Ивлеева в шуточной форме сообщила о съемках "Орла и решки" с Канье Уэстом
Фото: Telegram by Личный Телеграм-канал Анастасии Ивлеевой is licensed under public domain

В своем Telegram-канале она показала скрин с YouTube, на котором при помощи фотошопа приделала свое лицо и Канье Уэста на фоне российского храма. Также она обозначила название первого выпуска.

"Черный пёс и Решка. Путешествие по Золотому кольцу. Канье читает рэп на русском…" — указано в аннотации.

Анастасия Ивлеева накануне призналась, что работает над выпусками проекта "Орел и решка" по городам России. Однако украинский продюсер Нателла Крапивина, компании которой принадлежит бренд, заявила, что телеведущая больше никогда не будет участвовать в шоу.

Ранее Александр Ревва улетел в Турцию с семьей.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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