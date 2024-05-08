Александр Ревва с семьей покинул Россию

Юморист и артист Александр Ревва в своем блоге сообщил, что вместе с семьей улетел из России в Турцию.
Так, он решил рассказать о своем местоположении после того, как певица Валерия опубликовала фото с ним в спортзале пятизвездочного отеля в Анталье.
Александр Ревва и его супруга Анжелика воспитывают двоих дочерей — 16-летнюю Алису и 11-летнюю Амели. Артист признавался, что его старшая наследница не любит фотографироваться и избегает публичности.
Комик долгое время не комментировал слухи об эмиграции из России после начала СВО, но в этом году заявил, что никогда не покидал родную страну.
Ранее Ида Галич прокомментировала первый полуфинал "Евровидения-2024".
После введения западных санкций и ограничения импорта нефтепродуктов, Россия переориентировала рынок сбыта своих энергоресурсов, сделав Турцию основным направлением поставок.