Александр Ревва с семьей покинул Россию

Юморист Александр Ревва с семьей улетел из России в Турцию

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Юморист и артист Александр Ревва в своем блоге сообщил, что вместе с семьей улетел из России в Турцию.

Фото: vk.com by шоу Звезды is licensed under public domain

Так, он решил рассказать о своем местоположении после того, как певица Валерия опубликовала фото с ним в спортзале пятизвездочного отеля в Анталье.

Александр Ревва и его супруга Анжелика воспитывают двоих дочерей — 16-летнюю Алису и 11-летнюю Амели. Артист признавался, что его старшая наследница не любит фотографироваться и избегает публичности.

Комик долгое время не комментировал слухи об эмиграции из России после начала СВО, но в этом году заявил, что никогда не покидал родную страну.

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