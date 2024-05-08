"Прыгающий мужик с голой жопой — это ок!": Ида Галич осталась под впечатлением от полуфинала "Евровидения-2024"

Галич посмотрела первый полуфинал "Евровидения-2024": "Мир сходит с ума"

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша и телеведущая Ида Галич в своем Telegram-канале решила обсудить с поклонниками прошедший в Швеции первый полуфинал международного музыкально-вокального конкурса "Евровидение-2024".

Фото: youtube.com by канал Eurovision Song Contest is licensed under public domain

По ее словам, среди выступивших были вполне достойные и красивые номера, однако "мир по тихой сходит с ума".

"Просто, что случилось? Что это за окно Овертона? Ну когда люди собрались и такие: прыгающий мужик с голой жопой — это ок!" — задалась вопросами телеведущая.

Первый полуфинал "Евровидение-2024" прошел 7 мая в шведском городе Мальмё. В финал конкурсе прошли Украина, Сербия, Португалия, Словения, Литва, Финляндия, Хорватия, Кипр, Ирландия и Люксембург.

Напомним, что Россия не принимает участие в мероприятии по решению Европейского вещательного союза.

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