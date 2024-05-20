Россиянки могут воспользоваться сертификатом на маткапитал, направив его на накопительную часть своей пенсии

Эксперт рассказала о возможности направить маткапитал на пенсию

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина, рассказала РИА Новости о возможностях использования материнского капитала.

Фото: Wikipedia by Burim is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Она отметила, что мать может направить средства материнского капитала на накопительную часть своей пенсии. При этом до наступления пенсионного возраста можно вернуть средства и использовать их на другие цели.

По словам Стенякиной, материнский капитал можно использовать для улучшения жилищных условий, когда ребенку исполнится три года. Кроме того, средства могут быть направлены на оплату детского сада, школы или вуза, а также на покрытие расходов на общежитие в учебном заведении.