Россиянки могут воспользоваться сертификатом на маткапитал, направив его на накопительную часть своей пенсии

Член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина, рассказала РИА Новости о возможностях использования материнского капитала.
Она отметила, что мать может направить средства материнского капитала на накопительную часть своей пенсии. При этом до наступления пенсионного возраста можно вернуть средства и использовать их на другие цели.
По словам Стенякиной, материнский капитал можно использовать для улучшения жилищных условий, когда ребенку исполнится три года. Кроме того, средства могут быть направлены на оплату детского сада, школы или вуза, а также на покрытие расходов на общежитие в учебном заведении.
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