Свёкла любит азот, калий и фосфор

Способы подкормки свёклы

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Для того, чтобы получить хороший урожай сочной и сладкой свёклы, необходимо правильно ухаживать за растением, включая его подкормку.

Основные элементы, необходимые для роста свёклы, - это азот, калий и фосфор. Поэтому при подкормке растений необходимо обеспечить им все необходимые питательные вещества. Есть несколько способов, как можно подкормить в огороде свёклу:

1. органические удобрения. Идеальным источником питательных веществ для свёклы являются органические удобрения, такие как компост, перегной или навоз. Их можно вносить в почву перед посадкой растений или добавлять в корневую зону после появления побегов.

2. минеральные удобрения. Минеральные удобрения можно использовать как основной источник питательных веществ или в дополнение к органическим удобрениям. Важно следить за правильным соотношением элементов и строго следовать инструкции по применению.

3. зелёное удобрение. Также можно использовать зелёное удобрение, которое помогает обогатить почву азотом, сделав её более плодородной. Для этого можно посеять между рядами свёклы зелёное удобрение, такое как клевер или люцерна, и после цветения внести его в почву.

4. Жидкие подкормки. Для ускорения роста и улучшения качества урожая можно использовать жидкие подкормки. Их можно растворять в воде и подкармливать растения 1-2 раза в неделю.

Помимо правильной подкормки, необходимо также следить за поливом, освещением и защитой растений от вредителей и болезней. Своевременное устранение всех проблем поможет получить крепкие и здоровые корнеплоды.