Юморист Максим Галкин* показал, как весело проводит время с сыном Гарри на отдыхе

Максим Галкин* показал, как отдыхает с сыном Гарри

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Максим Галкин* поделился семейным контентом с отдыха.

Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru by Инстаграм Максима Галкина is licensed under public doman

Супруг Аллы Пугачёвой опубликовал в "Инстаграм"** фотографию, на котором они с сыном Гарри принимают водные процедуры. Отец и сын лежат на шезлонгах, частично погружённых в воду.

Юморист пожаловался на холодную воду.

"Температура воды под поясницей", — написал Галкин* под фото, сопроводив снимок "замерзающим" смайликом.

Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте показала, как проводит время с мужем Михаилом Земцовым на острове в Средиземном море.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

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