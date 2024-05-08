Юморист Максим Галкин* показал, как весело проводит время с сыном Гарри на отдыхе

Шоумен Максим Галкин* поделился семейным контентом с отдыха.
Супруг Аллы Пугачёвой опубликовал в "Инстаграм"** фотографию, на котором они с сыном Гарри принимают водные процедуры. Отец и сын лежат на шезлонгах, частично погружённых в воду.
Юморист пожаловался на холодную воду.
"Температура воды под поясницей", — написал Галкин* под фото, сопроводив снимок "замерзающим" смайликом.
Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте показала, как проводит время с мужем Михаилом Земцовым на острове в Средиземном море.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Картофель - одна из самых популярных культур в мире. Однако, как и любое другое растение, картофель нуждается в уходе и защите от вредителей. Один из способов обеспечить здоровый рост и урожай картофеля - это высаживание дополнительных растений в междурядьях.