Стали известны подробности отношений Полины Гагариной и её нового бойфренда-танцора

Российская певица Полина Гагарина в своем блоге опубликовала ролик подготовки к большому сольному концерту "Лужниках". Поклонники обратили внимание, что рядом с ней все это время находится ее возлюбленный, танцор Станислав Миков.
Фанаты исполнительницы считают, что она проявляет признаки чрезмерной привязанности к мужчине, не отпуская его от себя даже во время репетиций. На опубликованных кадрах отлично видно, что именно Миков находится ближе всех к артистке.
Полина Гагарина рассекретила свой новый роман в октябре 2023 года, появившись вместе с возлюбленным на 125-летии МХТ им. Чехова. Известно, что мужчина ушел из семьи ради певицы.
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