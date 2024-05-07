Стали известны подробности отношений Полины Гагариной и её нового бойфренда-танцора

Полина Гагарина на репетиции проводит время с возлюбленным Миковым

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Полина Гагарина в своем блоге опубликовала ролик подготовки к большому сольному концерту "Лужниках". Поклонники обратили внимание, что рядом с ней все это время находится ее возлюбленный, танцор Станислав Миков.

Фото: youtube.com by канал MUZLOFT is licensed under public domain

Фанаты исполнительницы считают, что она проявляет признаки чрезмерной привязанности к мужчине, не отпуская его от себя даже во время репетиций. На опубликованных кадрах отлично видно, что именно Миков находится ближе всех к артистке.

Полина Гагарина рассекретила свой новый роман в октябре 2023 года, появившись вместе с возлюбленным на 125-летии МХТ им. Чехова. Известно, что мужчина ушел из семьи ради певицы.

Артистка воспитывает двоих детей от двух разных мужей — сына Андрея и дочь Мию.

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