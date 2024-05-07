Что за платье было на Ирине Шейк на Met Gala 2024

Супермодель российского происхождения Ирина Шейк появилась на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке в облегающем платье, украшенном 84 тысячами кристаллов Swarovski.
Известно, что над нарядом звезды подиумов трудились в течение 200 часов. Свой образ она положила украшениями — каффами, массивным колье и браслетами.
Модель на протяжении нескольких лет проживает в США, где занимается помимо прочего воспитанием шестилетней дочери Леи. Девочка родилась в отношениях знаменитости с голливудским актером Брэдли Купером. Через суд бывшие возлюбленные смогли договориться о совместной опеке над девочкой.
В настоящее время Ирина Шейк считается одной из самых востребованных мировых моделей.
Ранее бывший муж Нюши Игорь Сивов прокомментировал развод с артисткой.
Для эффективного использования ходьбы в целях похудения есть несколько полезных советов.