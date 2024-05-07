Что за платье было на Ирине Шейк на Met Gala 2024

Российская супермодель Шейк появилась на Met Gala в платье из 84 тысяч кристаллов

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Супермодель российского происхождения Ирина Шейк появилась на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке в облегающем платье, украшенном 84 тысячами кристаллов Swarovski.

Фото: youtube.com by канал extratv is licensed under public domain

Известно, что над нарядом звезды подиумов трудились в течение 200 часов. Свой образ она положила украшениями — каффами, массивным колье и браслетами.

Модель на протяжении нескольких лет проживает в США, где занимается помимо прочего воспитанием шестилетней дочери Леи. Девочка родилась в отношениях знаменитости с голливудским актером Брэдли Купером. Через суд бывшие возлюбленные смогли договориться о совместной опеке над девочкой.

В настоящее время Ирина Шейк считается одной из самых востребованных мировых моделей.

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