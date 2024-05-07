Появились подробности развода Нюши с изменившей ей бизнесменом Сивовым

Бизнесмен Игорь Сивов в комментарии порталу StarHit подтвердил, что они с певицей Нюшей (настоящее имя Анна Шурочкина) приняли решение расстаться. Как заявила сама артистка, они уже давно не вместе.
По словам предпринимателя, они с бывшей возлюбленной остались в хороших и близких отношениях.
"Мы знаем абсолютно все друг про друга. Мы сами договорились о возможности быть свободными и сообщить о расставании, когда оба посчитаем, что пришло время", — сказал он.
Нюша и Игорь Сивов сыграли свадьбу на Мальдивах в 2017 году, а уже через год стали родителями — у них родилась дочь Серафима-Симба. В 2021 году на свет появился их общий сын Саффрон. Также у бизнесмена есть двое старших детей от первого брака, которых он бросил ради певицы.
В интервью 2022 года Светлане Бондарчук исполнительница призналась, что во время второй беременности пережила измену мужа.
Ранее Полина Гагарина опубликовала фото с бывшим мужем.
Для эффективного использования ходьбы в целях похудения есть несколько полезных советов.