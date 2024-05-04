Полина Гагарина неожиданно сфотографировалась с бывшим мужем

Бывший муж певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков в своем блоге поделился редким кадром с артисткой.
На фото певица и фотограф позировали вместе с победителем шоу "Голос" Богданом Шуваловым. Полина Гагарина оставила язвительный комментарий о том, что с нетерпением ждет новых публикаций в прессе. Дмитрий Исхаков же написал, что сделал снимок с фанатами.
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков были вместе на протяжении шести лет, в браке у них родилась дочь Мия. Бывшие возлюбленные развелись в 2020 году. Спустя время и небольшие разбирательства им удалось договориться по поводу опеки над общей наследницей.
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