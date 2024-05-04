Полина Гагарина неожиданно сфотографировалась с бывшим мужем

Полина Гагарина сфотографировалась с победителем "Голоса" и бывшим мужем

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший муж певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков в своем блоге поделился редким кадром с артисткой.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Дмитрия Исхакова в Инстаграм is licensed under public domain

На фото певица и фотограф позировали вместе с победителем шоу "Голос" Богданом Шуваловым. Полина Гагарина оставила язвительный комментарий о том, что с нетерпением ждет новых публикаций в прессе. Дмитрий Исхаков же написал, что сделал снимок с фанатами.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков были вместе на протяжении шести лет, в браке у них родилась дочь Мия. Бывшие возлюбленные развелись в 2020 году. Спустя время и небольшие разбирательства им удалось договориться по поводу опеки над общей наследницей.

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