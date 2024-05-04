Нюша раскрыла тайну, кто помог ей придумать необычное имя для сын за неделю до родов

Необычное имя для сына Нюше подсказала свекровь

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Нюша (настоящее имя Анна Шурочкина) в программе "Кстати" рассказала, что необычное имя Саффрон для сына смогла выбрать при помощи свекрови.

Фото: vk.com by Кадр из шоу "Кстати" на платформе VK Видео is licensed under public domain

Исполнительница заявила, что у ее дочери двойное имя Серафима-Симба, поэтому и сына она хотела назвать не менее оригинально. Первым ее вариантом был Соломон, но его отверг пасынок (старший сын мужа от первого брака).

"За неделю до родов снова появляется мама моего супруга и говорит: "Саффрон". А в день родов я поехала к доктору. Он говорит, что надо рожать. Я поехала домой, собрала вещи. И когда мы заехали по дороге в больницу в полуоткрытый торговый центр, где я вижу огромный билборд с надписью "Саффрон"", — сказала артистка.

Также Нюша призналась, что выбрать мужское имя для нее оказалось сложнее, чем женское.

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