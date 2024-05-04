Стало известно, с кем состоит в отношениях брошенная Петровым актриса Стася Милославская

"Москвичка": Стася Милославская состоит в отношениях с журналистом Бебутовым

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Стася Милославская состоит в романтических отношениях с журналистом, главным редактором журнала "Правила жизни" Трифоном Бебутовым. Об этом пишет Telegram-канал "Москвичка".

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Стаси Милославской в Инстаграм is licensed under public domain

Так, слухи о романе звезды кино с представителем прессы появились в начале апреля, однако возлюбленные не торопятся подтверждать появившуюся информацию.

Как пишут авторы канала, артистка появилась в компании журналиста на мероприятии в заведении Mastersuit Cafe.

При этом в прошлом году Милославская рассталась с актером Александром Петровым, с которым была вместе на протяжении пяти лет и мечтала выйти за него замуж. Однако артист неожиданно женился на девушке по имени Виктория.

Ранее солисты группы Little Big сообщили, что ждут ребенка.