Стало известно, с кем состоит в отношениях брошенная Петровым актриса Стася Милославская

Российская актриса Стася Милославская состоит в романтических отношениях с журналистом, главным редактором журнала "Правила жизни" Трифоном Бебутовым. Об этом пишет Telegram-канал "Москвичка".
Так, слухи о романе звезды кино с представителем прессы появились в начале апреля, однако возлюбленные не торопятся подтверждать появившуюся информацию.
Как пишут авторы канала, артистка появилась в компании журналиста на мероприятии в заведении Mastersuit Cafe.
При этом в прошлом году Милославская рассталась с актером Александром Петровым, с которым была вместе на протяжении пяти лет и мечтала выйти за него замуж. Однако артист неожиданно женился на девушке по имени Виктория.
Ранее солисты группы Little Big сообщили, что ждут ребенка.
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