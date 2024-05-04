Сбежавшие из России солисты группы Little Big Илья Прусикин* и Софья Таюрская ждут ребенка

Солисты группы Little Big Илья Прусикин* (внесен в реестр иноагентов на территории РФ) и Софья Таюрская в своем блоге сообщили, что ждут ребенка.
Музыканты опубликовали совместное фото, на котором виден округлившийся живот Таюрской.
"Кстати, у нас на подходе новый участник группы", — написал Прусикин.
Для Ильи этот ребёнок станет вторым, у него также растет сын от бывшей жены Ирины Смелой. С экс-супругой артист расстался в 2020 году, ходили слухи, что причиной разрыва стал роман Прусикина с коллегой по коллективу.
В настоящее время Илья Прусикин с возлюбленной Софьей Таюрской проживает в США. Он заявил, что вернется в Россию через 10-15 лет.
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