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Сбежавшие из России солисты группы Little Big Илья Прусикин* и Софья Таюрская ждут ребенка

Солистка группы Little Big Софья Таюрская ждет ребенка от Ильи Прусикина*

0:54
Шоу-бизнес

Солисты группы Little Big Илья Прусикин* (внесен в реестр иноагентов на территории РФ) и Софья Таюрская в своем блоге сообщили, что ждут ребенка.

Солистка группы Little Big Софья Таюрская ждет ребенка от Ильи Прусикина*
Фото: instagram.com by Личный аккаунт группы Софьи Таюрской в Инстаграм is licensed under public domain

Музыканты опубликовали совместное фото, на котором виден округлившийся живот Таюрской.

"Кстати, у нас на подходе новый участник группы", — написал Прусикин.

Для Ильи этот ребёнок станет вторым, у него также растет сын от бывшей жены Ирины Смелой. С экс-супругой артист расстался в 2020 году, ходили слухи, что причиной разрыва стал роман Прусикина с коллегой по коллективу.

В настоящее время Илья Прусикин с возлюбленной Софьей Таюрской проживает в США. Он заявил, что вернется в Россию через 10-15 лет.

Ранее бывшая жена Гуфа дала совет девушкам рэперов.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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