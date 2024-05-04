Бывшая жена Гуфа поделилась лайфхаком жизни с рэпером

Бывшая супруга музыканта Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Юлия Королева в своем блоге рассказала о главном правиле для всех девушек рэп-исполнителей.
Она дала ценный совет подписчицам в юмористическом формате.
"Встречаться с рэпером — это удалять свои голосовые до того, как он вставил их в интро", — пошутила Юлия Королева.
Юлия Королева стала второй женой Гуфа — в их браке родилась дочь Теона. Бывшие возлюбленные расстались в октябре 2023 года. До этого исполнитель был женат на бизнесвумен Айзе-Лилуне Ай, которая подарила ему сына Сэма.
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