Бывшая жена Гуфа поделилась лайфхаком жизни с рэпером

Бывшая жена Гуфа дала "смешной совет" всем девушкам рэперов

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая супруга музыканта Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Юлия Королева в своем блоге рассказала о главном правиле для всех девушек рэп-исполнителей.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Юлии Королевой в Инстаграм is licensed under public domain

Она дала ценный совет подписчицам в юмористическом формате.

"Встречаться с рэпером — это удалять свои голосовые до того, как он вставил их в интро", — пошутила Юлия Королева.

Юлия Королева стала второй женой Гуфа — в их браке родилась дочь Теона. Бывшие возлюбленные расстались в октябре 2023 года. До этого исполнитель был женат на бизнесвумен Айзе-Лилуне Ай, которая подарила ему сына Сэма.

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