Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Преподаватель английского языка рассказала, в чем нуждаются школы Кубани
В Подмосковье будут поддерживать специалистов по уходу за инвалидами
Женщина избила маленькую девочку на детской площадке в Подмосковье
Регина Тодоренко показала младшего ребёнка
Актриса Ева Смирнова купила автомобиль в 11 лет
"Ингосстрах" снова в лидерах рейтингов
Говорим о пользе крапивы
Российские магазины снизили наценку на социально значимые товары
Тренер назвала эффективные упражнения на развитие координации
"Я только начинаю жить": брошенная Петровым актриса Стася Милославская обратилась к себе в день 29-летия

Брошенная Петровым актриса Милославская заявила, что начинает жить

0:51
Шоу-бизнес

Российская актриса Стася Милославская в честь своего 29-летия написала поздравительный пост с обращением к самой себе. Она назвала себя "богатым" человеком.

Брошенная Петровым актриса Милославская заявила, что начинает жить
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Стаси Милославской в Инстаграм is licensed under public domain

Артистка, которая в прошлом году пережила непростое расставание с возлюбленным, актером Александром Петровым, заявила, что благодаря близким может считаться "богатейшим человеком в мире по версии журнала Forbes".

"Мне 29, но меня не покидает ощущение, что я только начинаю жить. Восторг", — заключила именинница.

Стася Милославская на протяжении почти пяти лет встречалась с актером Александром Петровым. Однако в прошлом году он неожиданно женился на незнакомке по имени Виктория.

Ранее Мария Кожевникова отреагировала на хейт в свой адрес.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Пень удалите легко: рассыпьте вокруг него этот продукт из кухни — без больших усилий избавитесь от части ствола дерева

Этот продукт поможет избавиться от пня на участке.

Удаляем пень с помощью соли
Прохор Шаляпин признался, что состоит в отношениях без любви
Прохор Шаляпин раскрыл свой новый роман. Кто стал очередной избранницей артиста?
Что делать, если сорняк вырос в центре клубничного куста?
Мария Захарова сообщила, что думает по поводу участия трансвестита в эстафете олимпийского огня
В Работино не столько нужна территория, сколько уничтожение ВСУ Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Сын Олега Газманова показал архивные кадры из детства с отцом и мамой
Когда высаживать рассаду петунии в открытый грунт?
Чистотел победит колорадского жука: рассказываем как
Чистотел победит колорадского жука: рассказываем как
Последние материалы
Кинологи выделили самые легкие породы собак для дрессировки
Преподаватель английского языка рассказала, в чем нуждаются школы Кубани
В Подмосковье будут поддерживать специалистов по уходу за инвалидами
Женщина избила маленькую девочку на детской площадке в Подмосковье
Регина Тодоренко показала младшего ребёнка
Актриса Ева Смирнова купила автомобиль в 11 лет
"Ингосстрах" снова в лидерах рейтингов
Говорим о пользе крапивы
Российские магазины снизили наценку на социально значимые товары
Тренер назвала эффективные упражнения на развитие координации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников