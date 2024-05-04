"Я только начинаю жить": брошенная Петровым актриса Стася Милославская обратилась к себе в день 29-летия

Российская актриса Стася Милославская в честь своего 29-летия написала поздравительный пост с обращением к самой себе. Она назвала себя "богатым" человеком.
Артистка, которая в прошлом году пережила непростое расставание с возлюбленным, актером Александром Петровым, заявила, что благодаря близким может считаться "богатейшим человеком в мире по версии журнала Forbes".
"Мне 29, но меня не покидает ощущение, что я только начинаю жить. Восторг", — заключила именинница.
Стася Милославская на протяжении почти пяти лет встречалась с актером Александром Петровым. Однако в прошлом году он неожиданно женился на незнакомке по имени Виктория.
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