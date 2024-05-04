"Я только начинаю жить": брошенная Петровым актриса Стася Милославская обратилась к себе в день 29-летия

Брошенная Петровым актриса Милославская заявила, что начинает жить

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Стася Милославская в честь своего 29-летия написала поздравительный пост с обращением к самой себе. Она назвала себя "богатым" человеком.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Стаси Милославской в Инстаграм is licensed under public domain

Артистка, которая в прошлом году пережила непростое расставание с возлюбленным, актером Александром Петровым, заявила, что благодаря близким может считаться "богатейшим человеком в мире по версии журнала Forbes".

"Мне 29, но меня не покидает ощущение, что я только начинаю жить. Восторг", — заключила именинница.

Стася Милославская на протяжении почти пяти лет встречалась с актером Александром Петровым. Однако в прошлом году он неожиданно женился на незнакомке по имени Виктория.

Ранее Мария Кожевникова отреагировала на хейт в свой адрес.