Мать четверых детей Мария Кожевникова вышла из себя на фоне критики в соцсетях

Мария Кожевникова связала критику поклонников с "раздирающей завистью"

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Мария Кожевникова, которая в прошлом году стала мамой в четвертый раз, заявила, что ее критикуют женщины, неспособные познать безусловную любовь.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Марии Кожевниковой в Инстаграм is licensed under public domain

Артистка, воспитывающая четверых сыновей, столкнулась с критикой в соцсетях — так, многие фанаты считают, что она решила рожать детей из-за проблем в профессии.

"Я понимаю, что в этой жизни много несчастливых людей, и мне искренне их жаль", — написала Кожевникова.

Она указала, что комментаторов, оставляющих негативные и злобные сообщения, раздирают боль и зависть.

Мария Кожевникова состоит в отношениях с бизнесменом Евгением Васильевым, с которым обвенчалась в 2013 году. При этом возлюбленные отказались от официальной регистрации брака.

Ранее бывший муж Бритни Спирс заявил, что готов помочь певице.