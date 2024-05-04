Мать четверых детей Мария Кожевникова вышла из себя на фоне критики в соцсетях

Актриса Мария Кожевникова, которая в прошлом году стала мамой в четвертый раз, заявила, что ее критикуют женщины, неспособные познать безусловную любовь.
Артистка, воспитывающая четверых сыновей, столкнулась с критикой в соцсетях — так, многие фанаты считают, что она решила рожать детей из-за проблем в профессии.
"Я понимаю, что в этой жизни много несчастливых людей, и мне искренне их жаль", — написала Кожевникова.
Она указала, что комментаторов, оставляющих негативные и злобные сообщения, раздирают боль и зависть.
Мария Кожевникова состоит в отношениях с бизнесменом Евгением Васильевым, с которым обвенчалась в 2013 году. При этом возлюбленные отказались от официальной регистрации брака.
Ранее бывший муж Бритни Спирс заявил, что готов помочь певице.
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