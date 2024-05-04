Бывший муж Бритни Спирс вышел на связь после шокирующих новостей о драке

Бывший муж Бритни Спирс пообещал помочь певице после инцидента в отеле

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Экс-супруг американской певицы Бритни Спирс, модель Сэм Асгари заявил, что готов прийти на помощь исполнительнице, если той потребуется. Его слова приводит Us Weekly.

Фото: youtube.com by канал ABC News is licensed under public domain

О реакции мужчины на инцидент со знаменитостью в отеле рассказал источник из его друзей.

"Сэм проходил через это с Бритни и знает, какой она может быть. Его ужасно огорчает, когда его бывшую жену не окружают позитивные люди, и что он всегда готов прийти на помощь, если та будет в нем нуждаться", — сообщил инсайдер издания.

Недавно стало известно, что Бритни Спирс подралась с возлюбленным, поэтому ей пришлось вызвать скорую помощь. Однако сама певица в своем блоге заявила, что подвернула ногу, и ей был нужен лед, а не врачи. Она обвинила в клевете свою мать.

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