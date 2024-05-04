Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Брошенная Петровым актриса Милославская заявила, что начинает жить
Блогер Лерчек обнимается с супругом в ОАЭ после заявления о разводе
Ветеринары ответили, сколько спит здоровый кот
Эффективные советы по красоте, которые необходимо знать
Как бороться с гнёздами ос, шершней?
Мария Кожевникова связала критику поклонников с "раздирающей завистью"
Иван Стебунов рассказал, что не смог осуществить мечту и стать кадетом
Нюша заявила об изменениях в карьере на фоне смены имиджа
Проблема с тросом ручника в новом поколении Lada Vesta: вопросы к качеству
Бывший муж Бритни Спирс вышел на связь после шокирующих новостей о драке

Бывший муж Бритни Спирс пообещал помочь певице после инцидента в отеле

0:56
Шоу-бизнес » Зарубежный

Экс-супруг американской певицы Бритни Спирс, модель Сэм Асгари заявил, что готов прийти на помощь исполнительнице, если той потребуется. Его слова приводит Us Weekly.

Бывший муж Бритни Спирс пообещал помочь певице после инцидента в отеле
Фото: youtube.com by канал ABC News is licensed under public domain

О реакции мужчины на инцидент со знаменитостью в отеле рассказал источник из его друзей.

"Сэм проходил через это с Бритни и знает, какой она может быть. Его ужасно огорчает, когда его бывшую жену не окружают позитивные люди, и что он всегда готов прийти на помощь, если та будет в нем нуждаться", — сообщил инсайдер издания.

Недавно стало известно, что Бритни Спирс подралась с возлюбленным, поэтому ей пришлось вызвать скорую помощь. Однако сама певица в своем блоге заявила, что подвернула ногу, и ей был нужен лед, а не врачи. Она обвинила в клевете свою мать.

Ранее Нюша объяснила смену имиджа.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Пень удалите легко: рассыпьте вокруг него этот продукт из кухни — без больших усилий избавитесь от части ствола дерева

Этот продукт поможет избавиться от пня на участке.

Удаляем пень с помощью соли
Прохор Шаляпин признался, что состоит в отношениях без любви
Прохор Шаляпин раскрыл свой новый роман. Кто стал очередной избранницей артиста?
Что делать, если сорняк вырос в центре клубничного куста?
Мария Захарова сообщила, что думает по поводу участия трансвестита в эстафете олимпийского огня
ВСУ пополняют юными курсантами, Зеленский приказал держать города любой ценой Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Сын Олега Газманова показал архивные кадры из детства с отцом и мамой
Когда высаживать рассаду петунии в открытый грунт?
Чистотел победит колорадского жука: рассказываем как
Чистотел победит колорадского жука: рассказываем как
Последние материалы
Брошенная Петровым актриса Милославская заявила, что начинает жить
Блогер Лерчек обнимается с супругом в ОАЭ после заявления о разводе
Ветеринары ответили, сколько спит здоровый кот
Эффективные советы по красоте, которые необходимо знать
Как бороться с гнёздами ос, шершней?
Мария Кожевникова связала критику поклонников с "раздирающей завистью"
Иван Стебунов рассказал, что не смог осуществить мечту и стать кадетом
Бывший муж Бритни Спирс пообещал помочь певице после инцидента в отеле
Нюша заявила об изменениях в карьере на фоне смены имиджа
Проблема с тросом ручника в новом поколении Lada Vesta: вопросы к качеству
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников