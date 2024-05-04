Нюша на фоне слухов о разводе рассказала, почему решилась на кардинальную смену имиджа

Нюша заявила об изменениях в карьере на фоне смены имиджа

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Нюша (настоящее имя — Анна Шурочкина) в рамках программы "Кстати" рассказала. что изменения в имидже связаны с грядущими переменами в карьере.

Фото: vk.com by шоу "Кстати" на платформе VK Видео is licensed under public domain

Ведущим шоу она объяснила, что сподвигло ее на смену образа — в апреле она предстала перед поклонниками с длинной челкой и укладкой с эффектом мокрых волос.

"Для творческого человека всегда важно раскрываться заново, показать другую свою грань. Мне кажется, что у меня особенно получилось визуально это продемонстрировать, потому что с Нового года у меня ярко поменялся имидж. Дальше я продолжаю это делать музыкально", — поделилась Нюша.

Поклонники связывали перемены во внешности артистки с проблемами в семье — так, артистка не скрывала, что пережила измену супруга во время второй беременности. Однако, по ее словам, им удалось преодолеть возникший кризис в отношениях.

Ранее Максим Фадеев показал новых солисток группы SEREBRO.