Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мария Кожевникова связала критику поклонников с "раздирающей завистью"
Иван Стебунов рассказал, что не смог осуществить мечту и стать кадетом
Бывший муж Бритни Спирс пообещал помочь певице после инцидента в отеле
Проблема с тросом ручника в новом поколении Lada Vesta: вопросы к качеству
Тренер объяснил, как правильно отжиматься от пола
В Госдуме выступили с инициативой увеличить МРОТ
Валентина Матвиенко предлагает активнее помогать региональным страховщикам
Максим Фадеев опубликовал кадры с новым солистками группы SEREBRO
О развитии страхового рынка
Нюша на фоне слухов о разводе рассказала, почему решилась на кардинальную смену имиджа

Нюша заявила об изменениях в карьере на фоне смены имиджа

1:02
Шоу-бизнес

Певица Нюша (настоящее имя — Анна Шурочкина) в рамках программы "Кстати" рассказала. что изменения в имидже связаны с грядущими переменами в карьере.

Нюша заявила об изменениях в карьере на фоне смены имиджа
Фото: vk.com by шоу "Кстати" на платформе VK Видео is licensed under public domain

Ведущим шоу она объяснила, что сподвигло ее на смену образа — в апреле она предстала перед поклонниками с длинной челкой и укладкой с эффектом мокрых волос.

"Для творческого человека всегда важно раскрываться заново, показать другую свою грань. Мне кажется, что у меня особенно получилось визуально это продемонстрировать, потому что с Нового года у меня ярко поменялся имидж. Дальше я продолжаю это делать музыкально", — поделилась Нюша.

Поклонники связывали перемены во внешности артистки с проблемами в семье — так, артистка не скрывала, что пережила измену супруга во время второй беременности. Однако, по ее словам, им удалось преодолеть возникший кризис в отношениях.

Ранее Максим Фадеев показал новых солисток группы SEREBRO.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Пень удалите легко: рассыпьте вокруг него этот продукт из кухни — без больших усилий избавитесь от части ствола дерева

Этот продукт поможет избавиться от пня на участке.

Удаляем пень с помощью соли
Прохор Шаляпин признался, что состоит в отношениях без любви
Прохор Шаляпин раскрыл свой новый роман. Кто стал очередной избранницей артиста?
Что делать, если сорняк вырос в центре клубничного куста?
Мария Захарова сообщила, что думает по поводу участия трансвестита в эстафете олимпийского огня
ВСУ пополняют юными курсантами, Зеленский приказал держать города любой ценой Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Сын Олега Газманова показал архивные кадры из детства с отцом и мамой
Когда высаживать рассаду петунии в открытый грунт?
Чистотел победит колорадского жука: рассказываем как
Чистотел победит колорадского жука: рассказываем как
Последние материалы
Борьба с выпадением волос: как преодолеть эту проблему
МИД РФ сообщил, что Благодатный огонь начал свое путешествие по планете
Звезда "Папиных дочек" Ева Смирнова купила внедорожник за 2,3 млн рублей
Ветеринары рассказали, можно ли давать кошке молоко
Ксения Собчак взяла интервью у родных убитой в Казахстане Салтанат
Блогерша Ида Галич в свой день рождения вызывала в отель Сочи скорую помощь
Рудковская заявила о появлении морщин у Водяновой из-за активной мимики
Бывший президент Украины объявлен в розыск по линии МВД
Фильмы "Бегущий в лабиринте" получат перезапуск с новым сюжетом
США оказались в безвыходном положении из-за проблем госдолга
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников