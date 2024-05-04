"Три девочки - две черненьких и одна беленькая": кто попал в группу SEREBRO после возрождения

Максим Фадеев опубликовал кадры с новым солистками группы SEREBRO

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Максим Фадеев поделился кадрами с новыми солистками группы SEREBRO, при этом лиц девушек он не показал.

Фото: youtube.com by канал Алена, блин! is licensed under public domain

На опубликованном ролике солистки исполняют хит "Я тебя не отдам". Стоит отметить, что акцент только на двух девушках, хотя есть кадры и с третьей.

Имена возможных участниц музыкального коллектива не раскрываются.

В свое время в составе группы были Елена Темникова, Ольга Серябкина и Марина Лизоркина. В 2021 году Фадеев продал права на музыку и образы SEREBRO.

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