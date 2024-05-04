У Лерчек снова долг перед российской налоговой. Сколько миллионов блогерша должна государству?

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, должна Федеральной налоговой службе 20 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на адвоката супругой Чекалиных.
Звезда соцсетей уже получила соответствующее уведомление от налогового органа — ее предупредили о том, что в скором времени ей могут заблокировать счета и запретить вылеты за границу.
Сама Лерчек в настоящее время отдыхает в Дубае с детьми и с мужем, с которым находится в бракоразводном процессе. В настоящее время этот вопрос приостановлен до 11 июня.
Известно, что налоговая служба продолжает проверку блогерши, поэтому в ближайшее время сумма задолженности может увеличиться.
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