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У Лерчек снова долг перед российской налоговой. Сколько миллионов блогерша должна государству?

У блогерши Лерчек обнаружили новый долг перед ФНС в 20 млн рублей

0:53
Шоу-бизнес

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, должна Федеральной налоговой службе 20 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на адвоката супругой Чекалиных.

У блогерши Лерчек обнаружили новый долг перед ФНС в 20 млн рублей
Фото: youtube.com by канал Gazgolder is licensed under public domain

Звезда соцсетей уже получила соответствующее уведомление от налогового органа — ее предупредили о том, что в скором времени ей могут заблокировать счета и запретить вылеты за границу.

Сама Лерчек в настоящее время отдыхает в Дубае с детьми и с мужем, с которым находится в бракоразводном процессе. В настоящее время этот вопрос приостановлен до 11 июня.

Известно, что налоговая служба продолжает проверку блогерши, поэтому в ближайшее время сумма задолженности может увеличиться.

Ранее Лера Кудрявцева посмеялась над ягодицами Филиппа Киркорова.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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