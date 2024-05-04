Кудрявцева сравнила свою популярность с ягодицами киркорова

Лера Кудрявцева в шоу "Звезды" высмеяла ягодицы Филиппа Киркорова

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева в рамках шоу "Звезды" появилась на сцене с двумя костылями после операции на ноге и заявила, что не считает себя звездой. При этом в шутку она отметила, что ягодицы Филиппа Киркорова обсуждают чаще, чем ее лицо.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Леры Кудрявцевой в Инстаграм is licensed under public domain

Ведущая программы "Секрет на миллион" выступает вместе с командой "Раисы". Во время своего монолога она сравнила себя с Зюгановым, который "всю жизнь где-то рядом с успехом".

"А у меня что из талантов? Как у Ленина — только то, что я хорошо сохранилась. А Киркоров… Ну как мне соперничать с человеком, чьи ягодицы обсуждают чаще, чем мое лицо?" — посетовала Лера.

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