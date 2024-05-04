Анна Михалкова впервые за два года появилась в соцсетях. Что опубликовала дочь знаменитого режиссера

Анна Михалкова нарушила молчание в соцсетях и поздравила сына с днем рождения

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Анна Михалкова прервала двухлетнее молчание в своем блоге и публично поздравила старшего сына Андрея с 24-летием.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Анны Михалковой в Инстграм is licensed under public domain

Артистка отметила, что ее наследник изначально родился взрослым, поэтому ей сложно подбирать слова. Она указала на то, что юноша взял от родителей самое "худшее" — критический разум и умение сопереживать.

"Я хочу, чтобы у тебя в жизни всё сложилось, я хочу, чтобы ты хотя бы иногда чувствовал себя ребенком, я хочу, чтобы ты встречал людей, с которыми тебе будет о чем размышлять, я хочу, чтобы ты всегда помнил, что наша "любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится", — поздравила Анна сына.

Анна Михалкова в браке с бизнесменом Альбертом Баковым воспитывает троих детей — сына Андрея, сына Сергея и дочь Лидию.

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