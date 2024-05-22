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Подтягивание с нуля на турнике: гайд-основа по тренировке

Как начать подтягиваться на турнике

1:37
Спорт

Подтягивания на турнике – отличное упражнение для развития мышц спины, рук и пресса. Если вы только начинаете заниматься спортом и хотите научиться делать подтягивания, следуйте этим простым советам.

ПОДТЯГИВАНИЯ С НУЛЯ: Универсальный и быстрый способ как научиться подтягиваться

1. Начните с разминки.

Прежде чем приступить к подтягиваниям, разогрейте свои мышцы лёгкими упражнениями, такими как приседания, отжимания и раскачивания рук.

2. Используйте подходящий турник.

Убедитесь, что у вас есть качественный турник, который надежно закреплён и может выдержать ваш вес.

3. Поставьте цель.

Задайте себе конкретное количество подтягиваний, к которому вы хотите стремиться. Начните с небольшого числа и постепенно увеличивайте его.

4. Следите за техникой.

Важно правильно выполнять подтягивания, чтобы избежать травм. Держите спину прямо, подтягивайтесь силой рук, а не толчками ног.

5. Тренируйтесь регулярно.

Чем чаще вы занимаетесь подтягиваниями, тем быстрее вы достигнете желаемых результатов. Старайтесь тренироваться не менее 2-3 раз в неделю.

Перед началом тренировок с турником рекомендуется укрепить мышцы рук и спины соответствующими упражнениями. К примеру, это могут быть отжимания и упражнения с гантелями.

Следуя этим простым советам и не отчаиваясь при первых неудачах, вы сможете научиться делать подтягивания на турнике и улучшить свою физическую форму. Удачи!

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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