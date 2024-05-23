"Не опять, а снова": Прилучный судится с Муценице из-за детей

Прилучный обратился в суд с иском против Муцениеце из-за прав их общих детей

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Павел Прилучный подал в суд на бывшую жену, артистку Агату Муцениеце. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Павла Прилучного в Инстаграм is licensed under public domain

Претензия Прилучного связана с осуществлением их общими несовершеннолетними детьми своих прав. При этом в пресс-службе Головинского суда Москвы отказались комментировать дело из-за того, что оно касается детей. Разбирательство назначено на 3 июня.

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный прожили в браке девять лет. Вместе они воспитывают двоих общих детей — 11-летнего сына Трофима и семилетнюю дочь Мию.

Недавно актриса выиграла суд, который частично удовлетворил ее требование назначить определенную выплату алиментов со стороны Прилучного.

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