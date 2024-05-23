Учёные поняли, как отдалённые землетрясения отзываются в канализационных коллекторах на другом конце света

Впервые объяснено влияние сейсмических волн на поровое давление в коллекторе

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Впервые дано убедительное теоретическое объяснение зависимости порового давления от сейсмических волн, которая проявляется в приразломных подземных коллекторах вдали от эпицентров землетрясений. Исследование напечатано в Geophysical Journal International.

Фото: Wikimedia Commons by Jonn Leffmann is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Его авторы, заведующий лабораторией цифровизации горнотехнических процессов Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН доктор физико-математических наук Иван Пантелеев и коллеги из Геофизической службы Израиля в Иерусалиме, предположили, что пороупругие свойства микротрещиноватых пород определяются ориентацией воздействия сейсмических волн.

"В результате проведённых нами численных экспериментов показано, что все возможные сценарии изменения порового давления в районе активной разломной зоны на прохождение сейсмических волн определяются взаимной ориентацией сдвиговой разломной зоны, микротрещиноватости в её окрестностях и осей максимального и минимального горизонтальных напряжений, действующих в горном массиве", — объясняет учёный.

Для верификации этих выкладок были использованы публикуемые Американской геофизической службой комплексные данные скважинного мониторинга резервуара сброса сточных вод Арбакл (Оклахома, США). Как оказалось, теоретическая модель с высокой точностью описывает отклики порового давления в скважинах очистных сооружений на прохождение сейсмических волн, вызванных разноудалёнными сейсмическими событиями.

Совместный труд российских и израильских учёных поможет лучше оценивать ориентацию преимущественной трещиноватости в породах-коллекторах водо-, нефте- и газоносных горизонтов.