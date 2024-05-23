Могила Александра Градского ужаснула поклонников спустя три года после смерти артиста

Поклонники Александра Градского пришли в ужас из-за появившихся фотографий в Сети могилы музыканта. Они возмущены отсутствием памятника спустя 2,5 года после смерти артиста.
Как сообщает "КП", россияне удивлены равнодушием родственников Градского к тому, в каком состоянии находится могила композитора.
"Считаю, что памятник, оградка, уборка могилы — это как некая дань", — написал один из комментаторов.
Поклонники призывают близких артиста навести порядок и установить памятник на могиле.
После смерти Градского его дети от третьей жены и четвёртая супруга долгое время занимались судебными разбирательствами из-за многомиллионного наследства.
Ранее стало известно, что Павел Прилучный обратился в суд с иском против бывшей жены.
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