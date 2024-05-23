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Что такое томатное дерево и как его вырастить?

Томат, который растёт до 6 метров в высоту

1:40
Садоводство » Овощи

Томатное дерево, или паслён, — это необычное растение, которое может достигать впечатляющей высоты до 6 метров и производить большое количество вкусных и ароматных плодов. Изначально томатное дерево происходит из тропических регионов Южной Америки, но сегодня оно может быть выращено практически в любом саду или на даче.

Томат, который растёт до 6 метров в высоту
Фото: commons.wikimedia.org by James Steakley is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для успешного выращивания томатного дерева вам понадобятся семена, горшок или грунт для посадки, удобрения и вода. Процесс выращивания начинается с посадки семян в горшок или в грунт весной или летом. Выберите участок, который получает достаточное количество солнечного света и обладает хорошей вентиляцией.

Поддерживайте регулярный полив томатного дерева, особенно в период созревания плодов. Также не забывайте удобрять растение раз в неделю во время вегетации.

Томатное дерево требует поддержки, поэтому убедитесь, что стебли растения будут держаться опоры. Периодически обрезайте стебли для стимуляции нового роста и удаления больных или поврежденных частей.

Когда плоды начнут созревать, регулярно собирайте их, чтобы стимулировать новый рост. Созревшие плоды томатного дерева можно использовать для готовки различных блюд, приготовления соуса или консервирования на зиму.

Томатное дерево может быть красивым и практичным дополнением к вашему саду. Следуйте этим простым советам и вы сможете вырастить здоровое и обильно плодоносящее томатное дерево, которое порадует вас своими вкусными плодами.

Томатное дерево - Миф или Реальность?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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