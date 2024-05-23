Бондарчук честно рассказала, почему продолжала жить с Фёдором без любви в отношениях

Телеведущая Бондарчук призналась, что несколько лет не могла развестись с мужем

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Светлана Бондарчук в программы "Чужие письма" призналась, что несколько лет не подавала на развод после расставания с бывшим мужем, режиссером Фёдором Бондарчуком.

Фото: rutube.ru by канал Чужие письма is licensed under public domain

Она не стала называть в шоу имя своего экс-возлюбленного, так как всем известно, что она 25 лет прожила в браке с кинематографистом. Вместе они воспитали двоих детей — сына Сергея и дочь Варвару.

"Я тоже лет пять-шесть не разводилась. То есть тебе уже там не надо, но как будто бы разорвать это [трудно]", — заявила Бондарчук.

Светская львица пояснила, что бывший муж стал ей по-настоящему родным человеком, поэтому ей было сложно окончательно разорвать отношения.

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