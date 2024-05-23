"Я себя протряхиваю": Шаляпин раскрыл секрет, как помог Бузовой стать красивой

Шаляпин заявил, что Бузова приобрела виброплатформу по его совету

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин в программе "Утро. ТНТ" заявил, что исполнительница Ольга Бузова приобрела виброплатформу по его совету и стала выглядеть лучше.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Прохора Шаляпина в Инстаграм is licensed under public domain

В беседе с ведущим программы Анатолией Цоем артист раскрыл свои утренние ритуалы. По его словам, он часто трясется на виброплатформе.

"А еще у меня дома есть виброплатформа, и на ней я себя протряхиваю. Кстати, эту платформу я посоветовал Ольге Бузовой. Она ее приобрела и трясется теперь тоже целыми днями. И мы видим, как она прекрасно теперь выглядит", — заявил Прохор.

При использовании аппарата человека начинает трясти, а во время работы можно делать разные упражнения для отличного разгона лимфы.

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