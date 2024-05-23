"Я себя протряхиваю": Шаляпин раскрыл секрет, как помог Бузовой стать красивой

Певец Прохор Шаляпин в программе "Утро. ТНТ" заявил, что исполнительница Ольга Бузова приобрела виброплатформу по его совету и стала выглядеть лучше.
В беседе с ведущим программы Анатолией Цоем артист раскрыл свои утренние ритуалы. По его словам, он часто трясется на виброплатформе.
"А еще у меня дома есть виброплатформа, и на ней я себя протряхиваю. Кстати, эту платформу я посоветовал Ольге Бузовой. Она ее приобрела и трясется теперь тоже целыми днями. И мы видим, как она прекрасно теперь выглядит", — заявил Прохор.
При использовании аппарата человека начинает трясти, а во время работы можно делать разные упражнения для отличного разгона лимфы.
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