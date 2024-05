Лепс не остался в стороне и прошёлся по новому творчеству Пугачёвой

Певец Григорий Лепс в беседе с NEWS.RU заявил, что не слушал новую песню коллеги Аллы Пугачёвой "Ложный стыд", но не считает, что про исполнительницу забыли.

Фото: 1tv.ru by кадр из шоу "Золотой граммофон" is licensed under public domain