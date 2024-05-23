Лепс не остался в стороне и прошёлся по новому творчеству Пугачёвой

Певец Григорий Лепс в беседе с NEWS.RU заявил, что не слушал новую песню коллеги Аллы Пугачёвой "Ложный стыд", но не считает, что про исполнительницу забыли.
Исполнитель поинтересовался у журналистов, стоит ли ему слушать новую композицию. При этом он не считает, что таким образом советская певица пытается напомнить о себе.
"Я не думаю, что ее забыли", — сказал Лепс.
Певица Алла Пугачёва 20 мая опубликовала новую композицию, автором которой выступил российский миллиардер Михаил Гуцериев.
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