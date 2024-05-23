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Любовь Степушова
В Британии объявлены досрочные выборы. Промокший Сунак бежит в Калифорнию

Премьер Британии Сунак объявил о досрочных выборах. Самоубийственный шаг?

3:21
Мир » Европа

Правящая партия Британии в панике, объявлены досрочные выборы. Страну ждут очень нелёгкие времена, как и всех, кто поддерживает токсичную Украину.

Премьер Британии Сунак объявил о досрочных выборах. Самоубийственный шаг?
Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб is licensed under public domain

Сунак делает хитрый ход, спасая себя

Британский премьер Риши Сунак — лидер правящей партии Тори, выступая в совершенно промокшем от дождя элитном костюме и с отчаянием в глазах, объявил о досрочных выборах в парламент 4 июля. Одно это уже говорит о панике Сунака, уже подготовившего себе и своей семье место жительства в солнечной Калифорнии.

Британская пресса пишет, что досрочные выборы — это "самоубийственный шаг". Вероятно для Тори, но не для самого Сунака. Лидер развалившей страну партии решил вовремя слинять, чтобы опять заняться бизнесом, пока его не вынесли вперёд ногами. Согласно опросам, только 20% британцев относятся к нему положительно, а 71% — отрицательно.

Пусть оппоненты разбираются с:

  • с инфляцией,
  • госдолгом (2,7 млрд фунтов стерлингов, что эквивалентно 100% ВВП)
  • стагнацией,
  • нелегальными мигрантами по миллиону в год,
  • преступностью,
  • разрухой в медицине, дорожном и коммунальном хозяйствах,
  • огромными налогами для населения и бизнеса.

Всё равно у них не получится в условиях разрушения однополярного мира и грядущей или даже идущей мировой войны. Интересно, что Сунак в агитации за Тори всё ещё делает ставку на "борьбу с Россией".

Лейбористы не справятся с наследием Тори

Эксперты отдают победу лейбористам. Они, по опросам, возьмут 443 места из 650 в палате общин, оставив Тори 123.

Это будет абсолютное преимущество, но лейбористы ничего не изменят, потому что у Британии с нынешней политикой конфронтации с РФ и глобальным Югом, нет возможности снижать госдолг, налоги и процентную ставку. В связи с этим трендом всё подорожало, всё идёт на войну, явную и неявную, а не на интересы собственного населения. Нет также надежды на остановку потока мигрантов, лодки которых будут пересекать Ла-Манш и прибывать в Британию в круглосуточном режиме. По оценкам, страна примет ещё 5 млн переселенцев к 2030 году в дополнение к 9 млн за последние 10 лет.

Это чревато перенапряжением социальной сферы и бунтами против истеблишмента, который никуда не девается, а переходит на работу директорами в бюджетную сферу, в том числе миграционную, в финансовую сферу, регулирующие органы.

Британские избиратели это понимают, поэтому есть запрос на партию, выражающую настроения народа. В соцсетях предлагают 4 июля испортить бюллетень или голосовать за Партию реформ, которая стремительно набирает рейтинги из-за чёткой позиции по мигрантам. Но её предполагаемого (пока им является Ричард Тайс) лидера Найджела Фараджа, который обеспечил стране Брексит не пустят на дебаты. Тем не менее Тайс заявил, что выставит "630 кандидатов по всей Англии, Шотландии и Уэльсу".

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы великобритания парламентские выборы
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