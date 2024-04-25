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В Великобритании приняли билль о высылке нелегалов в Руанду

Лорд Макфолл: билль о высылке нелегалов из Британии в Руанду официально стал законом

2:40
Мир

Крайне обсуждаемый законопроект о высылке нелегальных иммигрантов из Великобритании в Руанду был принят королевским актом и официально превратился в закон.

Лорд Макфолл: билль о высылке нелегалов из Британии в Руанду официально стал законом
Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб is licensed under public domain

"Его Величество Король выразил королевское согласие на следующие акты… Акт о безопасности Руанды (убежище и иммиграция)", — сказал лорд-спикер Джон Макфолл, выступая в палате лордов. Трансляция велась на сайте парламента.

В начале недели британский парламент окончательно утвердил законопроект о высылке нелегальных мигрантов, попавших в Великобританию, в Руанду. На пресс-конференции в понедельник, еще до окончательного утверждения законопроекта парламентом, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что первые рейсы по депортации произойдут через 10-12 недель.

Он отметил, что власти планируют проводить высылки ежемесячно, начиная с лета, пока не прекратится поток нелегальных мигрантов. Сунак также подтвердил, что для реализации этого плана предусмотрен аэродром, заказаны чартерные коммерческие самолеты. Он отметил, что сотни человек уже прошли обучение для сопровождения нелегальных мигрантов.

В ноябре 2023 года Верховный суд Великобритании признал недействительными задумки британских властей по высылке нелегальных мигрантов в Руанду. В результате этого Сунак заявил о намерении представить новое "крайне неотложное законодательство", чтобы планы по изгнанию нелегальных мигрантов не могли быть вновь заблокированы. Впоследствии, в декабре, министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли заключил новое соглашение с Руандой относительно депортации. Нерегулярные мигранты часто стремятся получить возможность попасть в Великобританию и получить статус беженца, что дает им доступ к финансовой поддержке и социальным программам.

В августе 2022 года в стране было зарегистрировано без прецедента высокое количество ежемесячных нарушений границы с начала миграционных потоков в 2019 году: через Ла-Манш пересекли более 13,5 тысяч нелегальных мигрантов, а общее число прибывших в Великобританию мигрантов в 2022 году достигло исторически высоких 45 тысяч человек. В течение 2023 года в страну прибыло около 30 тысяч мигрантов. Власти тратят несколько миллионов фунтов стерлингов ежедневно на размещение беженцев в отелях.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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