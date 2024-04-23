Великобритания переводит промышленность на военные рельсы

Риши Сунак впадает в военную истерию

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о переводе британской промышленности на военные рельсы. Непосредственно в экономике это будет выражаться в том, что доля расходов на оборону будет доведена до 2,5% ВВП.

Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб is licensed under public domain

Сунак заявил о переводе оборонной промышленности Британии в режим войны

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о переводе оборонной промышленности в военный режим. На поддержку британского ВПК выделят десять миллиардов фунтов стерлингов. Эти деньги пойдут на увеличение производства и готовности британских предприятий.

Британия восполнит свои арсеналы и поддержит рабочие места по всей стране. Лондон намерен увеличить расходы на исследования и разработки и учредить агентство по оборонным инновациям. Однако последние факты о небоеспособности английских авианосцев, низком качестве и боеспособности вооружённых сил показывают наличие серьёзных проблем в сфере обороны Великобритании.