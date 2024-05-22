Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гид по выбору помады после 40: оттенки, которые стоит забыть
Владимир Путин поручил разработать программы развития для 10 регионов
Рецепт детокс-смузи из авокадо
Автоэксперты назвали 12 самых надежных автомобилей в мире
Сахар простимулирует рост фикуса
Деревня в Швейцарии вводит плату за въезд из-за туристов
Блогер Инстасамка решила родить ребёнка
Елена Темерева: берегитесь щупальцев медузы. Если достанут — ожог гарантирован
Эксперт Матвийчук: взятие Клещеевки означает крупный разгром ВСУ
В Великобритании состоятся досрочные выборы

Риши Сунаку не дали "просрочиться": придётся проводить выборы

0:41
Мир

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что получил от короля Карла III санкцию на роспуск парламента и проведение досрочных выборов.

Риши Сунаку не дали "просрочиться": придётся проводить выборы
Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб is licensed under public domain

Выборы откладывали достаточно долго, правительство консерваторов не намеревалось уходить в отставку. Виной тому низкие рейтинги правящей партии. Риши Сунак оказался более способным управленцем, чем его предшественница Лиз Трасс, но тем не менее и ему не удалось вернуть доверие избирателей к Консервативной партии. 

По предварительным прогнозам партия не сможет сохранить большинство в парламенте, что означает отставку Риши Сунака. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Готовы целоваться и обниматься целый день: эти породы собак официально несут звание самых ласковых

Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.

Кинологи назвали самые ласковые породы собак
Ксению Собчак восхитили фотографии Анны Пересильд
Ксения Собчак оценила фото юной актрисы Анны Пересильд: "Хотела бы я такой выпускной"
Названы самые преданные породы собак: надежные товарищи и верные друзья
Чем поливать гортензию, чтобы она изменила свой цвет
Чтобы остановить группу "Север", ВСУ кидает мощный резерв под Харьков Дмитрий Плотников "Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин Союзники, которых США защищают от МУС, не имеют права выйти из-под опеки Любовь Степушова
Когда лучше поливать огурцы и помидоры: утром или вечером
Верка Сердючка рассчитывает на возвращение в Россию
Вкусные пирожки с котятами: почему кошка может съесть своих детей
Вкусные пирожки с котятами: почему кошка может съесть своих детей
Последние материалы
Действительно ли смузи столь же полезны, как мы принято думать
Ученые раскрыли тайны древних петроглифов из Красноярского края
Смузи "Тирамису": попробуйте любимый десерт в новом воплощении
Ветеринары рассказали о кошачьих усах
Родион Газманов показал молодого отца на архивных кадрах
Эти сорта моркови ценятся садоводами по нескольким причинам
ГД одобрила к I чтению поправки к закону о страховании жилья от ЧС
В ГИБДД раскрыли, можно ли объехать ДТП по встречной полосе
Зампред Госдумы Даванков предложил подумать об отмене Fan ID
Первый канал подтвердил, что создаст сериал о Владимире Жириновском
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников