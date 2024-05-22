В Великобритании состоятся досрочные выборы

Риши Сунаку не дали "просрочиться": придётся проводить выборы

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что получил от короля Карла III санкцию на роспуск парламента и проведение досрочных выборов.

Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб is licensed under public domain

Выборы откладывали достаточно долго, правительство консерваторов не намеревалось уходить в отставку. Виной тому низкие рейтинги правящей партии. Риши Сунак оказался более способным управленцем, чем его предшественница Лиз Трасс, но тем не менее и ему не удалось вернуть доверие избирателей к Консервативной партии.

По предварительным прогнозам партия не сможет сохранить большинство в парламенте, что означает отставку Риши Сунака.