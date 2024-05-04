Елизавета Боярская продолжает общаться в поддерживающим Украину Данилой Козловским

Боярская в честь 39-летия Козловского показала видео танца с актером

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса театра и кино Елизавета Боярская поздравила своего близкого друга, коллегу и бывшего возлюбленного Данилу Козловского с 39-летием, прислав ему старое видео их танца.

Фото: youtube.com by канал Собака Ru is licensed under public domain

В своем блоге Козловский поделился поздравлениями от друзей, в том числе от Боярской.

"Смотри, что нашла. Сколько всего прекрасного было, а впереди еще лучше! С днем рождения!" — обратилась артистка к нему.

Елизавета Боярская и Данила Козловский познакомились на первом курсе Театральной академии, с тех пор их творческие пути постоянно пересекались. Вместе они сыграли роли в таких фильмах, как "Статус: Свободен" и "Пять невест".

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