Елизавета Боярская продолжает общаться в поддерживающим Украину Данилой Козловским

Актриса театра и кино Елизавета Боярская поздравила своего близкого друга, коллегу и бывшего возлюбленного Данилу Козловского с 39-летием, прислав ему старое видео их танца.
В своем блоге Козловский поделился поздравлениями от друзей, в том числе от Боярской.
"Смотри, что нашла. Сколько всего прекрасного было, а впереди еще лучше! С днем рождения!" — обратилась артистка к нему.
Елизавета Боярская и Данила Козловский познакомились на первом курсе Театральной академии, с тех пор их творческие пути постоянно пересекались. Вместе они сыграли роли в таких фильмах, как "Статус: Свободен" и "Пять невест".
Ранее стало известно, что 11-летняя звезда "Папиных дочек" купила себе автомобиль.
Этот продукт поможет избавиться от пня на участке.