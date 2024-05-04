Какой автомобиль смогла купить себе 11-летняя звезда новых "Папиных дочек" Ева Смирнова

Звезда сериала "Папины дочки. Новые" Ева Смирнова в своем блоге призналась, что приобрела в 11 лет автомобиль Geely ярко-красного цвета.
Стоимость такой машины начинается от 2,3 млн рублей. Девочка считает, что "когда талант истинный", то бывает и такое.
Поклонники выразили радость за юную артистку и написали ей множество восхищенных комментариев, а также отметили ее актерский дар.
Сама Ева во время покупки машины находилась на съемках, но когда она села в автомобиль, то светилась от счастья.
Ранее блогерша Ида Галич была вынуждена вызвать врача в день своего 34-летия.
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