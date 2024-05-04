"Без паники": Галич поделилась тревожной фотографией с врачом скорой помощи

Блогерша Ида Галич в свой день рождения вызывала в отель Сочи скорую помощь

Блогерша Ида Галич в своем блоге показала спину врача скорой помощи, которого ей пришлось вызвать в отель в Сочи в день своего 34-летия.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Иды Галич в Инстаграм is licensed under public domain

При этом телеведущая попросила поклонников не паниковать, так как у нее просто-напросто защемило шею.

Она поделилась видеороликом, на котором медик заверяет, что все будет хорошо, "если Бог даст", и поздравляет Галич с днем рождения.

Ида Галич отправилась отмечать свой день рождения в компании в подруг в Сочи, где забронировала номера в любимом отеле, а также арендовала кабриолеты и устроила вечеринку.

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