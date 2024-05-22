Станислав Садальский рассказал, почему Викторию Боню не пустили на Каннский фестиваль

Станислав Садальский поделился инсайдерской информации о причинах того, что Виктория Боня не смогла попасть на Каннский фестиваль.
Садальский, ссылаясь на рассказ светской львицы Лены Лениной, заявил, что женщин лёгкого поведения, которые приезжают в Канны на фестиваль, вносят в чёрные списки.
"По этой причине или за торговлю фестивальными билетами (что запрещено) включена и наша Боня. На открытие приглашения раздаются бесплатно, платят спонсоры. Торговля карается нещадно", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Ранее Ксения Собчак была впечатлена внешностью актрисы Деми Мур, которая посетила Каннский фестиваль.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.