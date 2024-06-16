В Европе попытались переложить вину за рост цен на энергию и продукты на Россию

Урсула фон дер Ляйен: Россия виновата в росте цен на энергию и продукты в мире

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на швейцарской конференции по Украине попыталась возложить вину за рост цен на энергию и продукты в мире на Россию.

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Фон дер Ляйен заявила, что "агрессивная война" России влияет на весь мир, приводя к скачку цен на энергоносители и продовольствие.

"Цены на энергоносители взлетели, как и цены на продовольствие", — цитирует её РИА Новости.

При этом многие эксперты, как в России, так и на Западе, неоднократно отмечали, что антироссийские санкции оказались неэффективными и негативно сказались на мировой экономике.