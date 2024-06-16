В Европе попытались переложить вину за рост цен на энергию и продукты на Россию

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на швейцарской конференции по Украине попыталась возложить вину за рост цен на энергию и продукты в мире на Россию.
Фон дер Ляйен заявила, что "агрессивная война" России влияет на весь мир, приводя к скачку цен на энергоносители и продовольствие.
"Цены на энергоносители взлетели, как и цены на продовольствие", — цитирует её РИА Новости.
При этом многие эксперты, как в России, так и на Западе, неоднократно отмечали, что антироссийские санкции оказались неэффективными и негативно сказались на мировой экономике.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.