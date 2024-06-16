Хруст в колене: вариант нормы или причина для посещения врача

Хирург Визния: колени могут хрустеть у всех

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди знакомы с особым звуком, который издают колени при их сгибании или разгибании. Это явление встречается довольно часто, но является ли оно нормой? Специалисты предоставили разъяснения по этому поводу, сообщает Huffpost.

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"Колени у всех хрустят. Это нормально и вовсе не означает, что с ними что-то не так", — сообщил Дэниел Визния, хирург-ортопед Йельской школы медицины.

Если после появления звука в коленях не возникает боли и вы продолжаете свободно ходить, то, по мнению экспертов, нет причин для беспокойства.

Обычно колени издают хрустящий звук из-за кавитации, которая представляет собой процесс формирования пузырьков воздуха в суставной жидкости из-за снижения давления в определённой области. Это также может быть вызвано движением коленной чашечки.

Однако следует осознавать, что хруст в коленях может быть вызван такими проблемами, как разрыв мениска, повреждение суставного хряща, артрит или утолщение тканей после травмы. В исключительных случаях такой звук может указывать на аваскулярный некроз.

"Это состояние, при котором нарушается кровоснабжение кости, и в результате она отмирает", — отметил специалист.