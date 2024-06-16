Каковы продукты договора страхования жизни?

1:05 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страхование жизни необходимо как физическим лицам, так и организациям.

Люди покупают такие полисы по разным причинам:

1. Они увлекаются спортом и хотят защитить себя от возможных травм.

2. Они участвуют в спортивных соревнованиях и хотят обезопасить себя от несчастных случаев.

3. Они берут кредит на льготных условиях и хотят получить страховую защиту.

4. Они участвуют в культурно-развлекательных мероприятиях и хотят быть уверенными в своей безопасности.

5. Они хотят получить доступ к резервам страховой компании, чтобы компенсировать материальные затраты семьи в случае ухудшения условий жизни (гололедица, падение наледи или сосулек с крыш, рост заболеваемости и т.д.).

6. Они недовольны качеством медицинских услуг по полису ОМС и хотят получить качественные медицинские услуги в полном объёме в случае ухудшения здоровья из-за травмы, отравления или критического заболевания.