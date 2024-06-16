Страхование жизни необходимо как физическим лицам, так и организациям.
Люди покупают такие полисы по разным причинам:
1. Они увлекаются спортом и хотят защитить себя от возможных травм.
2. Они участвуют в спортивных соревнованиях и хотят обезопасить себя от несчастных случаев.
3. Они берут кредит на льготных условиях и хотят получить страховую защиту.
4. Они участвуют в культурно-развлекательных мероприятиях и хотят быть уверенными в своей безопасности.
5. Они хотят получить доступ к резервам страховой компании, чтобы компенсировать материальные затраты семьи в случае ухудшения условий жизни (гололедица, падение наледи или сосулек с крыш, рост заболеваемости и т.д.).
6. Они недовольны качеством медицинских услуг по полису ОМС и хотят получить качественные медицинские услуги в полном объёме в случае ухудшения здоровья из-за травмы, отравления или критического заболевания.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.